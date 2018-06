Ustionato dalla stufa in giardino: grave un uomo ferita la nuora incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Una 27enne incinta al settimo mese, un osimano di 65 anni e un cane ustionati in seguito ad un drammatico incidente domestico. L’uomo è il più grave. E’ infatti ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette con ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo.L’incidente è avvenuto durante una cena tra amici. L’uomo con la sua famiglia era sceso al piano di sotto, dove gli inquilini posso usufruire di un bel giardino per organizzare cene all’aperto. I padroni di casa avevano usato un apparecchio che, con l’utilizzo di biometanolo, alimenta una fiamma capace di produrre calore in una serata ancora non propriamente estiva. Verso fine cena il figlio dei titolari si accorge che la fiamma si era spenta e inserisce nuovo liquido infiammabile. Evidentemente qualcosa è andato storto, forse il calore dell’apparecchio in metallo ha creato una vampata, una grande fiammata improvvisa che ha avvolto l’uomo, il suo cagnolino che aveva sulle gambe e anche la nuora, incinta al settimo mese. La ragazza è stata prontissima e appena si è resa conto che le fiamme avevano attecchito sui suoi indumenti si è letteralmente gettata in un piccolo stagno per le tartarughe. Fortunatamente il bambino si è salvato.