Marchigiano di 43 anni si uccide gettandosi da un ponte alto cento metri in Abruzzo

ANCONA - Il corpo di un marchigiano di 43 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco di Alanno, in provincia di Pescara, nel greto del fiume sotto al ponte di Salle, nell'entroterra abruzzese. L'uomo, originario di Osimo, secondo i primi accertamenti si sarebbe tolto la vita gettandosi dal ponte, alto 100 metri e base per il bungee jumping, ma tristemente famoso come "ponte dei suicidi".

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando, intorno alle 14.30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Alanno è intervenuta a Salle di Caramanico per il recupero di una persona priva di vita che si trovava sul greto del fiume sotto al ponte di Salle. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha effettuato il recupero.

