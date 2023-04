Il ramo di un albero cade sopra un'auto durante la bomba d'acqua: attimi di terrore

OSIMO - Paura ad Osimo durante la bomba d'acqua che si è scatenata ad Ancona e nell'hinterland. Attorno alle 15,30 dei grossi rami si sono abbattuti sulla strada, a causa della pioggia e del forte vento, lungo via D'Ancona, a poca distanza dalla concessionaria Renault.

Un 50enne, alla guida di una Ford C-Max, è stato raggiunto da uno di questi rami che hanno danneggiato la sua auto. Tanta paura per l'uomo, che si è subito fermato e, fortunatamente, non è rimasto ferito. Lui stesso ha dato l'allarme al Nue 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Osimo per i rilievi e i vigili del fuoco che, anche con l'utilizzo dell'autogru, hanno provveduto a rimuovere diversi rami a rischio crollo da una decina di alberi. La polizia locale ha provveduto a chiudere la strada.