È il 25 aprile, sembra novembre: allerta meteo in tutte le Marche per i temporali. Venti di burrasca ad Ancona. Il video

Allerta meteo gialla e verde nelle Marche fino alla mezzanotte di oggi, 25 aprile 2023. Il pericolo maggiore, secondo il bollettino della Protezione civile regionale, riguarda i temporali anche se da questa mattina (soprattutto nella zona di Ancona) è stato il vento a creare non pochi problemi.

Venti (anche) di burrasca

Allerta gialla per i temporali estesa in tutte e cinque le macrozone delle Marche. Anche l'allerta verde, per problemi idraulici e idrogeologici, riguarda tutta la nostra regione. Per tutta la giornata di oggi si prevedono temperature minime in lieve diminuzione e massime senza variazioni di rilievo. I venti sono di brezza tesa sud-occidentali sui settori interni, dove per brevi periodi le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca, e nord-occidentali su quelli costieri dove l'intensità verso sera arriverà a vento moderato.

Previsioni per il 26 aprile 2023

Tempo sereno dal 26 aprile in poi (almeno fino a sabato). Cielo: sereno o al più poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Venti nord-occidentali di brezza leggera, verso sera rotazione dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.