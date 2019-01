Si è spento Cappannari se ne va un pezzo di storia del commercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - La città perde un pezzo di storia del suo commercio. È morto ieri per un male improvviso Cesare Cappannari, 80 anni, titolare dell’omonimo negozio di tendaggi di via Cinque Torri, in centro. Un’attività decennale che ha fatto la storia del commercio del centro e dove migliaia di osimani si sono serviti usufruendo della sua professionalità e della proverbiale gentilezza di Cesare. Tende di qualità e buon prezzo ne hanno fatto un negozio che ha saputo resistere all’arrivo delle grandi catene low cost e dei centri commerciali che hanno spesso spopolato il centro storico di clienti.Cesare lascia la moglie Norma Formiconi e i figli Claudio e Roberto, la nuora Valentina e il fratello Mario. La camera ardente è stata aperta ieri nella Casa del Commiato Vigiani a San Biagio, il funerale si terrà stamattina alle 10,30 nella chiesa di San Marco.