Overdose al Foro: trovato lo spacciatore dell'eroina killer

OSIMO – Allarme droga ai giardini del Foro Boario. La polizia di Stato ha intensificato i controlli ed è riuscita a individuare lo spacciatore che la scorsa settimana aveva ceduto una dose di eroina ad un osimano poi soccorso per overdose. Si tratta di un 45enne, anche lui residente ad Osimo, già noto alle forze dell’ordine per essere stato denunciato per spaccio a ragazzi poi colti da malore per le conseguenze di un’overdose. Il 45enne ieri è stato di nuovo denunciato dal commissariato di Osimo che, nel giro di una neanche una settimana, è riuscito a individuarlo grazie ad alcune testimonianze. Era il 24 settembre, mercoledì scorso, quando una pattuglia in servizio di controllo in centro aveva notato un uomo a terra sotto il loggiato del Foro Boario.