OSIMO - I carabinieri sono sulle tracce di un’Audi nera che sarebbe collegata ai due furti avvenuti ad Offagna mercoledì mattina in via San Bernardino. Qui in un caso i ladri sono stati costretti a scappare perché fermati dal rientro dei proprietari, mentre in una villetta in fondo alla stessa strada sono riusciti a forzare la cassaforte ma trovandoci dentro quasi nulla da rubare. Ieri mattina ci hanno riprovato, questa volta a Passatempo.

Portando via preziosi e gioielli, sempre in una abitazione e in pieno giorno, quindi potrebbe trattarsi della stessa banda di ladri di Offagna con la presunta Audi nera, di cui ieri una delle vittime dei furti ha anche diffuso la foto sui social. La donna su Facebook ha rivelato: «Ho subito furto con scasso da persone che girano con un’Audi nera, segnalazioni anche da Castelfidardo, Passatempo e Campocavallo, la targa risulta clonata e si spacciano per tecnici di Viva Servizi che devono fare controlli sull’acqua». I militari delle stazioni di Osimo e Offagna anche grazie a questa foto stanno cercando di risalire ai proprietari dell’Audi. Intanto la polizia locale di Osimo sta intensificando i controlli con l’arrivo dell’estate. Grazie al sistema di videosorveglianza in collegamento diretto con le pattuglie sul territorio gli agenti hanno intercettato un veicolo sospetto nel piazzale del San Carlo. Il conducente, un 20enne straniero con a bordo la compagna, non è stato in grado di esibire la patente, in realtà mai presa. Il veicolo è risultato senza revisione e copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro, con lo stesso ragazzo che era la seconda volta che circolava senza assicurazione. Inevitabile denuncia alla Procura e confisca del veicolo. Nei premi sei mesi dell’anno sono stati 157 i mezzi sottoposti a sequestro e fermo e 457 sospesi dalla circolazione per omessa revisione. I controlli della polizia locale hanno riguardato anche i documenti stranieri d’identità.