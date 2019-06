Nuovi assalti dei ladri alle case: è tornata la banda dell'Audi nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - La banda dell’Audi nera è tornata. Stavolta ha seminato apprensione e rabbia fra Torrette e Falconara. Il bilancio: un colpo tentato e uno riuscito, ma il bottino è davvero magro perché i malviventi si sono intascati appena un centinaio di euro e hanno corso il pericolo di essere acciuffati dai carabinieri, arrivati nel giro di pochissimi minuti da quando sono scattati gli allarmi delle abitazioni prese di mira. Ma loro, due giovani che qualcuno ha visto scappare su una station wagon scura, sono riusciti a dileguarsi prima di essere inseguiti. Ci sono degli indizi su cui stanno lavorando gli investigatori: preziosa è stata la testimonianza di persone che, svegliate di soprassalto dalle sirene degli antifurti, si sono affacciate e hanno notato la presunta Audi sfrecciare a tutto gas per le vie di Torrette. E’ qui, non lontano dall’università di Medicina, che i ladri attorno alle 23 hanno cercato di intrufolarsi in un’abitazione passando da una finestra al primo piano.