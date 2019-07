Faccia a faccia con i ladri in giardino Torna l'incubo della banda dell'Audi nera

di Stefano Rispoli

SIROLO - Sfreccia un’Audi scura nella notte da brividi. Il motore ruggisce, i freni stridono mentre la gente urla e piange dalla paura. Da Sirolo ad Osimo, passando per Camerano, l’incubo dei ladri si è materializzato in tutta la sua potenza in un giovedì sera vissuto col cuore in gola da almeno quattro famiglie. Tre si sono viste portar via oro, gioielli, soldi, ma anche computer e televisioni.Più “fortunata”, si fa per dire, la signora che al Coppo ha intravisto nel buio un malvivente che aveva appena scavalcato il giardino della sua villetta: terrorizzata ha chiamato i carabinieri. Erano le 22. Da quel momento è cominciata una rocambolesca caccia ai ladri che si sono spostati repentinamente, dalla riviera all’entroterra, seminando il panico.