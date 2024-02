Il commercio in lutto per la morte di Mario Leonardi, 98 anni, osimano doc, storico fornaio di vicolo Sacramento, poco distante dalla piazza principale del centro storico. Una delle attività più conosciute nella città, tanto che avevano ribattezzato il forno con il soprannome del di Mario, “Biagio”. La sua pizza il giovedì mattina, giorno di mercato settimanale a Osimo, era diventata un must. Ora il forno è gestito da due dei suoi figli, Luigi e Maurizio. In tanti ieri sui social hanno ricordato Biagio come «un pezzo di storia osimana che ha sfornato per una vita, pane, pizza, dolci che tutti apprezzavano». Residente al Guazzatore, era umile ed operoso. Lascia i figli Luigi, Alberto e Maurizio, le nuore Antonella e Cornelia. Camera ardente nella Casa Funeraria Vigiani a San Biagio da stamattina alle 10. Funerale alle 15, a San Marco.