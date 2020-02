Perde il controllo dell'auto e si ribalta. Estratto dall'abitacolo da vigili del fuoco e personale sanitario

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti in serata, attoirno alle 19.15, ad Osimo in via Jesi per un incidente stradale. Una persona, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi. La squadra dei pompieri sul posto ha estratto il conducente dall'auto in collaborazione con il personale sanitario e messo la vettura in sicurezza. Sul posto per i rilievi i vigili urbani. Ultimo aggiornamento: 22:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA