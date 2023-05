OSIMO - Una giovane gatta nera con un micetto partorito da circa 2 mesi sono stati abbandonati in una scatola trasparente di plastica davanti al gattile di Osimo, in via Darwin.

A salvarli, evitando loro il soffocamento, e a segnalare il ritrovamento lanciando un appello, è stata la presidente dell’associazione “Amici del Gatto randagio” che gestisce la struttura, Sandra Agostinelli. «I soliti codardi -scrive sui social- hanno abbandonato una giovane gatta nera con il suo cucciolo di circa 2 mesi. Probabile che i cuccioli fossero 2 o 3, forse gli altri li hanno tenuti o gli hanno trovato casa.

Poi, non riuscendo a trovare una sistemazione alla gatta e all’ultimo cucciolo, hanno deciso di chiuderli dentro una scatola di plastica e di abbandonarli all’inizio della strada del gattile. Sono entrambi molto socievoli, abituati agli umani, vorremmo trovare per loro un’adozione per non farli vivere per mesi al gattile»