Da Cremona ad Ancona per incontrare la ragazzina con meno di 14 anni: arrestato un pedofilo di 40 anni

ANCONA - Da Cremona ha raggiunto Ancona, almeno 5 volte, per incontrare una ragazzina con meno di 14 anni: arrestato dalla Polizia un 40enne di Cremona accusato di produzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con persona minore di 14 anni.

L'estate scorsa

I fatti contestati risalgono all'estate scorsa, quando l'uomo e la minorenne si sono concosciuti in una chat sul web. Raggiunta una certa confidenza, l'uomo sarebbe riuscito a convincere la ragazzina ad inviargli fotografie e video dal contenuto pedopornografico. Dopo l'approccio e lo scambio di foto e video, i due si sono visti fisicamente: per cinque volte l'uomo ha lasciato Cremona per incontrare la ragazza ad Ancona. A fine aprile i poliziotti si sono presentati a casa dell'uomo per arrestarlo, ma non era a Cremona. É stato individuato ed arrestato, poi, in provincia di Forlì: ora si trova agli arresti domiciliari. La perquisizione digitale sugli apparati elettronici in uso all’arrestato, fatta anche con l’ausilio di un informatico di Ancona, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore materiale utile per le indagini.