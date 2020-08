Il cane fa rumore lettera di minacce trovata nella cassetta, la polizia apre una indagine

OSIMO - Nervi tesi in un condominio tra via Ungheria e via Michelangelo: denunciato alla polizia un messaggio minatorio nella cassetta della posta. Una lettera in stampatello nella quale un anonimo si lamenta del rumore causato dal cane di una anziana di 88 anni. Vi consigliamo di provvedere a tacitare il cane se non volete incappare in spiacevoli situazioni». La figlia della donna ha annunciato la denuncia.

