All'alba sbanda con l'auto e travolge un cartello stradale Giovane ricoverata a Torrette

OSIMO - Una ragazza è rimasta ferita, con un codice di media gravità, in un incidente stradale, che si è verificato questa mattina, alle 6, in via di Jesi a Osimo. Alle 6, la Fiat Punto condotta dalla ragazza ha sbandato, per cause in corso di accertamento, ha travolto un palo della segnaletica stradale e ha finito la sua corsa contro il guardrail. I vigili del fuoco hanno soccorso la ragazza affidandola al personale del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano.