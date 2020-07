Addio Isis, labrador di 9 anni: ha aiutato decine di disabili. Era il cane della pet therapy al Filo d’Oro

OSIMO - Un’ondata di commozione ha travolto i social per la morte Isis, labrador di 9 anni. È uno dei cani da pet therapy dell’associazione Il Naso di Carlotta di Luca Zamparini. Dal 2013 Isis prestava servizio due volte a settimana al Filo d’Oro, dove ha aiutato decine di disabili psicosensoriali. Un’ischemia lunedì l’ha portata via in poche ore lasciando tanto dolore nella sua famiglia e tra i ragazzi del Filo d’Oro, ma anche tanti bei ricordi per il bene che ha saputo dare. Ora ci penseranno Shai e Titù, una Golden e una Labrador, a continuare il suo lavoro.

