MONTEMARCIANO - Momenti di paura con i vigili del fuoco che sono intervenuti alle ore 15:45 a Montemarciano in via Selvettina per l'incendio di un'autovettura. Sul posto la squadra di Senigallia ha spento le fiamme e messo la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

