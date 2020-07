Senigallia, al via i lavori per la riqualificazione dell’impianto di metano al Ciarnin

SENIGALLIA – In tanti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo, che progetto c'era. Ecco la risposta: sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’impianto di metano in località Ciarnin, in prossimità della rotatoria per l’imbocco della Complanare.

Il progetto prevede l’ampliamento dell’area in proprietà e l’ammodernamento complessivo dell’intero complesso, attraverso la demolizione del fabbricati esistenti e la loro ricollocazione. L’intervento non prevede aumenti della superficie utile lorda, ma una sua rimodulazione che permetterà di ridisegnare lo skyline del distributore in senso più armonico con il paesaggio circostante.

Inoltre, i lavori realizzati consentiranno anche di allargare l’attività economica alla fornitura di benzine, gasolio e novo metano Gnl, oggi non presenti. Da notare, infine, che il nuovo edificio sarà completamente ricoperto da terreno vegetale, con prato ed essenze locali per tre lati che lasceranno il solo fronte principale completamente vetrato.

“L’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – ha sostenuto la realizzazione di questo intervento di grande pregio e qualità, il quale contribuisce alla riqualificazione dell’ingresso a sud della città, consegnandoci una struttura bella, innovativa, sostenibile e a zero consumo di nuovo suolo”.

