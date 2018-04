Accademia territoriale del volley campione regionale E ora la Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Non è solo una vittoria sportiva, c'è molto di più. Il titolo regionale Under 14 del volley femminile va al VTA La Nef Osimo, l’Accademia territoriale del volley che ha riunito i settori giovanili di Pallavolo Filottrano Polisportiva, Volley Young Osimo, Pieralisi Jesi e Tris Volley. Battendo al palaLiuti di Castelferretti la Pallavolo Collemarino (2 a 0) e la Riviera Samb volley (2 a 1), le ragazze di Mario Carletti e Daxi si sono laureate campionesse regionali. Dal 16 al 19 maggio rappresenteranno le Marche alle finali per il titolo nazionale di categoria a Tortolì in Sardegna.