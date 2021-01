Addio Brando pilastro della Protezione civile sempre pronto ad aiutare tutti

FILOTTRANO - Se n’è andato il fondatore della Protezione civile comunale, Aldobrandino Carletti, 71 anni, per tutti “Brando”. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato sconcerto in paese dove era conosciutissimo e ben voluto da tutti per la sua la sua disponibilità e il sorriso.

Lascia la moglie Tamara, i fratelli Duilio e Pacifico, la sorella Rita, i nipoti e i parenti. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Re di Padiglione di Osimo, già oggi parenti e amici potranno rendergli omaggio. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 nella chiesa di San Francesco. «Una vita dedicata alla sua gente e alla sua città da volontario della Protezione Civile. Disponibile, reperibile, sempre presente. Con quel sorriso accogliente e cordiale che dava sicurezza. Grazie Brando per tutto quello che hai fatto e per quanto ti sei speso per tutti noi. Siamo davvero addolorati per questo improvviso distacco», scrive la sindaca Lauretta Giulioni. «Oggi la Protezione Civile Filottrano perde un grandissimo elemento, nonché socio fondatore», lo salutano i colleghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA