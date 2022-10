ANCONA Ha lottato con coraggio contro un male scoperto appena tre mesi fa, che non le ha dato scampo. Il mondo della scuola piange Ombretta Giorgetti, storica professoressa di Matematica, prima allo Stracca, poi al Benincasa. Aveva 72 anni e si è spenta all’ospedale di Torrette, dov’era ricoverata. Lascia il figlio Luca Messina, la nuora Melissa e due nipoti, Matteo e Nicole, studentessa di Medicina alla Humanitas di Milano. Ombretta era orgogliosa di lei. La malattia, spietata, le ha concesso almeno il tempo di congratularsi con la nipote, a cui il presidente Mattarella ha consegnato pochi giorni fa la medaglia di Alfiere della Repubblica per il suo rendimento scolastico: si è diplomata con tutti 10 in pagella al liceo scientifico Savoia, lo stesso frequentato dalla nonna, sia pure nello storico plesso di via Vecchini.

La famiglia

I familiari della professoressa Giorgetti hanno ricevuto decine di messaggi di cordoglio da parte dei suoi ex studenti che la ricordano per la bravura, la competenza e la capacità di trasmettere il suo amore per la matematica. Raggiunta la pensione, l’ex insegnante si era dedicata alla sua passione di sempre: i viaggi, in compagnia degli amici. Tra i più significativi, quelli in Cina e in Sudafrica. I funerali si terranno oggi alle 10 nella parrocchia del Cristo Divino Lavoratore a piazzale Camerino.