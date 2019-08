Beccato a vendere borse ​sulla spiaggia aggredisce i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Ha aggredito i carabinieri che lo avevano fermato per un controllo durante un servizio volto a contrastare l’abusivismo commerciale lungo le spiagge, un cittadino senegalese di 41 anni denunciato per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale.L’uomo, a cui sono state confiscate dieci borse, è stato contestualmente sanzionato per aver esercitato la vendita ambulante senza essere munito della necessaria licenza. La stessa misura è stata adottata nei confronti di un altro ambulante senegalese di 31 anni sorpreso a vendere libri in spiaggia. Oltre alla confisca della merce, una trentina di libri, per lui è scattata la denuncia a piede libero perché aveva un coltello di genere proibito.