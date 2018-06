Schianto al Taunus Centauro di Numana ricoverato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Paura per un centauro di Numana, ricoverato a Torrette in condizioni di media gravità dopo un incidente avvenuto ieri poco dopo le 17 in via dei Pini, nella zona residenziale del Taunus. La moto condotta dal 48enne (S.F. le sue iniziali) si è scontrata con un’auto e il conducente è stato sbalzato sull’asfalto. Fortunatamente indossava un casco integrale che l’ha protetto nella caduta: il centauro ha battuto la testa ma è rimasto sempre cosciente e aveva dolori alle gambe. All’inizio sembrava più grave, tanto che era stato fatto alzare in volo l’elicottero del 118, ma poi il motociclista è stato soccorso da un’autoambulanza della Croce Bianca di Numana e dall’automedica arrivata da Osimo.