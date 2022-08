NUMANA - Cade dalla barca e rischia di annegare: turista milanese di 50 anni salvato grazie all'idroambulanza della Croce Rossa all'ospedale di Torrette: le sue condizioni sono serie. è stato recuperato in fase di pre annegamento . L'allarme, a Numana, è stato lanciato dalla moglie dopo che aveva visto il marito cadere dall'imbarcazione e senza riusscire più a scorgerlo tra le onde.

L'idroambulanza della Croce Rossa è stata attivata questo pomeriggio dalla Guardia Costiera che era stata allertata a sua volta da una signora che si trovava a bordo di un'imbarcazione nello specchio d'acqua davanti all'hotel Marcelli. Con una chiamata concitata, la signora segnalava che il marito, mentre pilotava l'imbarcazione dove si trovavano a bordo, era caduto in mare e ne aveva perso le tracce, specificando che la caduta era avvenuta a una distanza di più di 300 metri dalla riva (distanza che non rendeva visibile il paziente ai guardaspiaggia).

Mentre partiva la macchina dei soccorsi, la donna ha tentato di raggiungere con fatica e in autonomia la spiaggia avanti a sè.

L'uomo è stato individuato dai soccorritori CRI, che lo hanno trovato in grande difficoltà respiratoria e affanno, essendo in una fase di pre-annegamento.

Una volta recuperato e portato a bordo della idroambulanza, è stato stabilizzato e portato al porto di Numana dove ad attenderlo c'erano automedica e ambulanza.

Il paziente è stato trasportato con un codice di alta priorità al al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

I due coniugi sono turisti di Milano ed avevano noleggiato l'imbarcazione.