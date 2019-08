Negozio intrappolato dal cantiere in ferie ​«Così siamo murati vivi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prigionieri di un’impalcatura, intrappolati dal cantiere per il restyling del palazzo, con la ditta incaricata che ha chiuso per ferie dal 7 al 19 agosto. La bottega della frutta, in corso Amendola 56, all’improvviso è scomparsa dietro un muro di lamiere ben impilate dagli operai prima di chiudere il cantiere per le ferie. La vetrina del negozio è stata completamente nascosta da decine di piloni in ferro e di camminatoi ancora da montare.E se la ditta che deve effettuare i lavori è da giorni in vacanza, i titolari dell’esercizio commerciale sono al lavoro come sempre, anche se l’apertura della bottega è stata limitata alla mattina. Lo sfogo, con tanto di foto, arriva su Facebook. La titolare scrive ai clienti: «Ricordo che nonostante siamo murati vivi siamo aperti tutto il mese di agosto dalle 8 alle 13.30 (chiuso tutti i pomeriggi). Resteremo chiusi solo le domeniche e il giorno 15 di ferragosto. Un caloroso ringraziamento va alla ditta che rispettosamente ha piazzato tutto il materiale davanti al mio negozio il giorno mercoledì 7 agosto per andarsene in ferie e lasciare tutto in questo stato fino al 19 agosto fregandosene completamente dei disagi altrui. Complimenti! Ottimo lavoro. Mi raccomando se avete bisogno di una ditta seria chiamateli».Il sarcasmo e l’amarezza della titolare della bottega della frutta è comprensibile: basta guardare la foto che ha pubblicato su Facebook per rendersi conto del disagio. Forse sarebbe bastata un po’ di attenzione da parte degli operai per evitare il muro d’acciaio che copre completamente il negozio.