Occupa una casa, cambia la serratura e ruba la corrente: arrestato e condannato a 5 mesi

MONTEMARCIANO - In una casa a Marina di Montemarciano, dove il proprietario non abita più da mesi, si era stabilito un marocchino di 35 anni, senza fissa dimora, che da diversi giorni aveva occupato abusivamente l'edificio, forzando una finestra della cucina per stabilire lì la sua dimora. Aveva anche cambiato il nottolino della serratura, per accedervi liberamente; poiché il proprietario aveva disattivato tutte le utenze, aveva anche manomesso il contatore dell'energia elettrica per procurarsi illecitamente e gratuitamente la corrente. Se n'è accorto il proprietario, residente a Falconara, che durante un controllo ha notato la presenza dell'uomo e ha allertato il 112. I carabinieri della Stazione di Montemarciano hanno condotto in caserma il 35enne, lo hanno arrestato per furto di energia elettrica e invasione di terreni ed edifici e trattenuto per la notte in camera di sicurezza. Stamattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto; è stato condannato a cinque mesi di carcere, pena sospesa.

