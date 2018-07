Minaccia di lanciarsi nel vuoto da casa sua: task force lo salva dopo tre ore di trattativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOIE - Vigili del fuoco, carabinieri, medici del 118 e pure uno psichiatra. E’ stato necessario allestire una vera e propria task force per riportare alla calma un uomo che la notte scorsa si era barricato in casa e minacciava di buttarsi dal terzo piano, sembra per una separazione in corso.Ci sono volute quasi tre ore per convincerlo a desistere dagli intenti suicidi. Alla fine è stato scongiurato il peggio: i soccorritori hanno fatto irruzione in casa e sono riusciti a fermarlo prima che si lanciasse di sotto. Ora è ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi.