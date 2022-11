Paura nella notte, incendio in una villetta a Moie: due persone intossicate

MOIE - Paura questa notte a Moie di Maiolati per un incendio divampato all’ultimo piano di una villetta a schiera, nel corso del quale due persone sono rimaste intossicate. L’allarme è scattato attorno all’una, nel cuore della notte: la segnalazione parlava di un rogo scoppiato nella mansarda di una villetta a Moie di Maiolati.

Incendio in una villetta, due persone intossicate

Dal distaccamento dei vigili del fuoco di Jesi è partita una squadra che, raggiunta l’abitazione, ha subito soccorso le due persone che erano all’interno e avevano respirato fumo. I vigili del fuoco hanno poi affrontato le fiamme e spento l’incendio che si era sviluppato all’ultimo piano, in una stanza dove era raccolto del materiale.

L'allarme lanciato dai proprietari che stavano dormendo

Intanto il personale del 118 prestava le prime cure alle due persone, che sono riamaste leggermente intossicate. Sono state loro a lanciare l’allarme, dopo essere state svegliate dagli strani scricchiolii che provenivano dall’alto ed essersi poi accorte dell’incendio. Sono in corso le indagini per capire le cause del rogo e la conseguenze sulla villetta.