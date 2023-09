Schianto choc all'incrocio in pieno centro a Moie, un'auto si ribalta: due feriti, arriva l'eliambulanza

MAIOLATI SPONTINI – Violento scontro all’incrocio tra due auto, nel pomeriggio verso le 15,15. E’ successo all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Trieste, nel centro della frazione di Moie. A seguito dello scontro tra una Opel e una Volkswagen Polo, i due conducenti – un uomo di 53 anni e una donna di 54 – sono rimasti incastrati nell’abitacolo delle loro auto.

La macchina ribaltata

La Opel, in particolare, si è ribaltata, restando con le ruote all’aria.

I due feriti sono rimasti sempre coscienti, erano contusi e sotto choc. Ma data la dinamica del sinistro oltre all’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana, è stata anche attivata l’eliambulanza da Fabriano. L’uomo, le cui condizioni sono apparse più serie, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Jesi e affidato alle cure dei sanitari del 118. E’ stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale di Torrette, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, ma non è in pericolo di vita per fortuna. La donna, invece, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Jesi. Sul posto, i carabinieri di Moie.