Minacce alla squillo per riavere i soldi: condannato il rapinatore con le forbici

ANCONA - Era stato arrestato con l’accusa di aver rapinato una squillo dopo averla minacciata con un paio di forbici per avere indietro i soldi della prestazione sessuale appena consumata. Per un macedone di 27 anni le manette erano scattate la mattina dello scorso 8 dicembre. Era stata la vittima, una 25enne brasiliana a lanciare l’allarme, facendo balzare nell’appartamento dell’uomo – in via Cardeto – la polizia. Lui era stato portato in carcere per poi tornare libero dopo quattro giorni. Lei aveva sporto denuncia in questura contro il cliente. Ieri mattina, il collegio penale ha condannato il macedone a scontare un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di rapina.