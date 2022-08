Morto a 46 anni il ristoratore anconetano Mimmo Contigiani. L'ultimo gesto di generosità: donati gli organi

ANCONA – Non ce l'ha fatta Fabrizio “Mimmo” Contigiani, il ristoratore anconetano ricoverato da giorni in Rianimazione a seguito di una grave patologia neurologica. Il 46enne ha smesso di lottare questa mattina all'ospedale di Torrette, dove ormai si è conclusa anche la procedura per l'accertamento della morte cerebrale.

La donazione degli organi

Il suo ultimo gesto di generosità sarà la donazione degli organi, per la quale aveva disposto il consenso quando era in vita. I medici della Sod di Rianimazione, diretta dalla dottoressa Elisabetta Cerutti, hanno fatto di tutto per salvare l'ex gestore dei locali Strabacco e Raval, ma purtroppo il quadro clinico si è ulteriormente aggravato negli ultimi giorni, fino alla morte. Sui social in tanti ricordano Mimmo Contigiani, volto conosciutissimo della ristorazione e della movida dorica e c'è chi si sta attivando per una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia.