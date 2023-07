Metadone a colazione: denunciato un giovane cliente di un bar di Senigallia. Per il titolare 2mila euro di multa per norme non rispettate sugli alimenti

Metadone a colazione. Questa mattina è stato effettuato un servizio coordinato di controllo in alcuni esercizi pubblici, disposto dal comando provinciale di Ancona, che ha visto impiegati i carabinieri della Compagnia di Senigallia insieme ai militari del NAS di Ancona.

Manueale autocontrollo Haccp

Sono stati controllati alcuni esercizi di Senigallia. In particolare, in un bar del centro è stato accertato che non erano state rispettate le norme del manuale di autocontrollo HACCP (un insieme di documenti che prescrivono le regole di prevenzione ed i principi da mettere in atto nel settore alimentare).

Detenzione illecita di metadone

Inoltre tra gli avventori del bar è stato identificato un uomo classe 71, di Senigallia, trovato in possesso di metadone che non poteva detenere, in quanto non autorizzato è sprovvisto di prescrizione medica. Il giovane è stato quindi denunciato alla procura della Repubblica per la detenzione illecita del metadone, mentre nei confronti dell’esercente del bar è stata elevata una sanzione di 2.000 euro