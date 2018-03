Ladri affamati rubano oro computer e anche salsicce Tentato anche un altro colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERGO - Un furto consumato e un altro tentato ieri mattina a Castellaro, in due abitazioni incustodite perché i residenti erano a lavoro. Una banda di ladri – sembra tre persone a bordo di una Clio grigia – era pronta ad approfittare del momento propizio per svaligiare le case. I due colpi sono stati messi a segno presumibilmente tra le ore 8 e le 13, orario in cui i residenti erano fuori. I banditi si sono introdotti all’interno delle abitazioni dopo un’effrazione alle finestre con un piede di porco, poi hanno messo tutto a soqquadro. Cassetti svuotati, armadi aperti, letti sfasciati, mobili spostati.Nella prima abitazione i ladri sono riusciti a trovare dei gioielli in oro, due computer e un libretto postale. Hanno anche razziato il frigorifero, portando via insaccati e salsicce. Hanno tentato poi di raddoppiare il bottino, forzando una porta-finestra di un’abitazione adiacente con lo stesso modus operandi del primo. Sono riusciti a entrare, ma nonostante abbiano rovistato ovunque non hanno trovato nulla da portare via, quindi sono scappati. Alcuni residenti avrebbero avvistato tre giovani a bordo di una vecchia Renault Clio grigia allontanarsi a gran velocità da via Castellaro verso le 11. Testimonianza che è stata subito resa ai carabinieri della Compagnia di Jesi che indagano sui due episodi.