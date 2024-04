ANCONA Un altro successo per la “clinica dei campioni” di Torrette. Ma stavolta, sotto i ferri dell’ortopedico Raffaele Pascarella, ci è finita una nonnina della veneranda età di 102 anni con la sua frattura del femore. Una storia completamente diversa da quella di big del motociclismo come Valentino Rossi o del suo erede Pecco Bagnaia. Niente incidenti ad alta velocità: qui di numero a tre cifre c’è soltanto l’età.

L’incidente

L’anziana, residente nel Fermano, è arrivata all’ospedale regionale dopo che i sanitari di un nosocomio territoriale avevano reputato l’operazione troppo complessa, impraticabile se non con gli strumenti e le professionalità eccellenti di Torrette. «Si è trattato di un incidente domestico» spiega il figlio dell’ultracentenaria. «Stava camminando col suo girello e all’improvviso è caduta, probabilmente ha ceduto il suo femore» continua. Una frattura insidiosa, da trattare al più presto. «Lo standard nazionale impone di operare entro 48 ore - spiega il dottor Pascarella -. Con una frattura simile una persona anziana, se non curata, difficilmente ha possibilità di sopravvivere a breve». Arrivata in ospedale mercoledì - il giorno stesso della caduta - nonna Carolina è stata accompagnata in sala operatoria il giorno successivo nella Divisione di Ortopedia e Traumatologia di Torrette. Ora sta bene e anzi, presto potrebbe tornare anche a camminare. L’incertezza è dovuta alle condizioni psicofisiche di una paziente di 103 anni. I sanitari, in ogni caso, cercheranno di fare del loro meglio. Anche col supporto di una Rsa o di una clinica di riabilitazione, nel caso il reinserimento in ambiente domestico di nonna Carolina. Accanto a lei, in queste ore, ci sono i figli e i parenti. Soddisfatto dell’operazione anche il direttore generale dell’Aou di Torrette, Armando Gozzini: «Con l’allungamento della vita, pazienti anche molto anziani, si sottopongono ad interventi di protesi per riacquistare autonomia e non vivere nel dolore: una società che non si cura degli anziani sancisce il suo fallimento». Anche se non capita tutti i giorni di dover assistere una paziente come l’ultracentenaria Carolina.

«Di casi come questo ne capitano un paio all’anno» confessa comunque il dottor Pascarella, che in passato aveva operato con successo campioni del motociclismo come Valentino Rossi e Pecco Bagnaia. E a proposito di big dello sport, di recente per due volte a Torrette è stato operato al cuore Peter Sagan, fuoriclasse del ciclismo, nella clinica di Cardiologia diretta dal professor Antonio Dello Russo.