Da domani sera a sabato mattina â€‹chiusa la stazione di Ancona sud

ANCONA - Promemoria per gli automobilisti: sull'A14 dalle 22 di domani, venerdì 13 aprile, alle 6 di sabato 14, sarà chiusa la stazione di Ancona sud, in entrata verso Pescara ed in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori connessi all'ampliamento alla terza corsia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:in entrata verso Pescara, Loreto; in uscita per chi proviene da Bologna, Ancona nord.