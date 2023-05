Traffico di droga e di armi, maxi blitz contro la 'ndrangheta: arresti e perquisizioni anche nelle Marche

ANCONA - Maxi bltiz anti 'ndrangheta: arresti e perquisizioni anche nelle Marche. Maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria in Italia e in diversi paesi esteri. In Italia i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di 108 persone, nell'ambito di quattro diversi filoni di indagine collegati tra loro. Le misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Giovanni Bombardieri. L'operazione è in corso anche in diversi paesi europei come Belgio, Germania, Francia, Spagna e Portogallo.

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone - 85 in carcere - in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa; concorso esterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità; traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena. L'operazione, denominata "Eureka" ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. l blitz ha visto impegnati i carabinieri pure nelle zone di Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma e Cagliari.Sono in corso diverse perquisizioni dove sono stati rinvenuti soldi, armi e droga.