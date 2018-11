Le nove studentesse nell'isola in rivolta rassicurano: «Stiamo bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Stanno bene e sono serene le nove studentesse dell’alberghiero di Loreto che si trovano nell’isola francese de La Reunion, a est del Madagascar. Alcune ieri sui propri profili social hanno pubblicato post e storie che dimostrano i momenti di svago e divertimento di questi giorni durante i quali in strada al contrario la protesta è salita ai massimi livelli. Tre delle nove ragazze sono maggiorenni, Ludovica, Chiara e Sara. Rintracciate tramite Facebook ieri hanno cercato di tranquillizzare tutti: «Ci siamo trovate in questa situazione à l’Ile de la Réunion improvvisamente, ma volevamo far sapere che stiamo tutte bene, la situazione non è critica come viene scritto e non siamo bloccate nel residence ma restiamo qua perché non riusciamo a raggiungere i luoghi di stage ed alcune strutture sono chiuse perché lo staff non riesce ad arrivarvi».