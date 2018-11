Studentesse sull'isola in rivolta nove baby cuoche bloccate in hotel

di Giacomo Quattrini

LORETO - Nove studentesse e una insegnante dell’Istituto Einstein Nebbia di Loreto sono costrette da lunedì a restare nel villaggio turistico che li ospita a Le Reunion. Le ragazze dall’11 novembre si trovano nell’isola dell’Oceano indiano che fa parte del Dipartimento francese e che, come tale, è in fibrillazione per il rincaro del carburante deciso da Macron. Partite per il progetto Erasmus+ che l’alberghiero di Loreto ha attivato a La Reunion le ragazze sono delle classi IV e V degli indirizzi ricevimento, sala e cucina.Sono ospitate in un residence sul mare e per andare a svolgere lo stage in ristoranti e alberghi avrebbero dovuto prendere i bus di linea dopo aver studiato il francese la scorsa settimana. Ma con l’esplosione della protesta dei gilet gialli in Francia, anche a La Reunion gli animi si sono accesi, con manifestazioni, blocchi stradali e coprifuoco alle 21. Agitazioni che sono sfociate anche nello sciopero del trasporto pubblico. Così, per evitare di fare anche quattro chilometri a piedi per raggiungere i posti di lavoro tra le proteste in corso, le ragazze hanno preferito restare nel villaggio a studiare la lingua.