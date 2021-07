Addio all’ex sindaco Pietro Paolo D’Amico: l’imprenditore del turismo sfiduciato per una ruspa

LORETO - La città mariana piange la scomparsa dell’imprenditore turistico Pietro Paolo D’Amico, ex sindaco di Loreto. Negli anni Ottanta rilevò una struttura alberghiera a Baveno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, che ha gestito fino al febbraio scorso.

Cento camere in stile liberty con vista sulle isole Borromee, spiaggia privata, piscina e campi da tennis, che aveva saputo riportare al loro antico splendore. Quando il Lido Palace hotel era la villa dei principi genovesi Durazzo e la regina Vittoria, soggiornando nel 1865 nell’attigua villa Humphrey, ne fece residenza per la sua corte; per poi divenire il meraviglioso albergo che ospitò Winston Churchill in viaggio di nozze, il primo ministro Daladier e tanti altri personaggi dell’epoca.

Da qualche tempo D’Amico era tornato dai familiari a Loreto. «Aveva uno spirito molto attivo nell’imprenditoria alberghiera – lo ricorda la consigliera comunale Cristina Castellani -. Con mio padre Augusto (sindaco dal 1975 al 1979, ndr) c’erano profonda stima e affetto». A Loreto ricoprì il mandato dal 1970 al 1972. Erano gli anni in cui le elezioni avvenivano con il sistema proporzionale e le maggioranze erano difficili e risicate. Per aver acquistato, senza la preventiva autorizzazione della Giunta, una ruspa finalizzata alla realizzazione di opere di pubblica utilità, D’Amico venne sfiduciato e il mezzo lasciato arrugginire. «La città non è stata sempre generosa con lui, per quanto meritasse - sottolinea Castellani - ma il suo fortissimo legame con Loreto non è mai venuto a mancare negli anni. Gli amici veri e sinceri non lo hanno mai scordato e non dimenticheranno». Domani le esequie alle 16 nella chiesa Sacra Famiglia San Camillo a Loreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA