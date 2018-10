Auto in fiamme sull'A14: code di 5 km Si procede solo sulla corsia d'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Rallentamenti e code sull'autostrada A14 all'altezza di Loreto in direzione nord per un'utilitaria che a causa di un guasto meccanico ha preso fuoco. Nessuna conseguenza per il conducente ma traffico in tilt con code che hanno raggiunto anche i cinque chilometri. Chiuse le due corsie, le auto in fila indiana stanno lentamente muovendosi sulla corsia di emergenza.