Nascosta in auto spesa non pagata per 3mila euro: denunciata coppia di rom

LORETO - Fanno 150 euro di spesa senza sborsare un cenetesimo e nell’auto hanno prodotti per altri 3mila euro di cui non sanno spiegare la provenienza: denunciata dai carabinieri una giovane coppia di Rom proveniente da Chieti.I due, un 19enne ed una 20enne incinta, venivano intercettati, bloccati e controllati dai carabinieri all’uscita del supermercato “Si con Te” luogo, mentre erano intenti ad allontanarsi in fretta a bordo della propria autovettura Alfa-Romeo 147, dopo aver asportato dagli scaffali dell’esercizio commerciale articoli vari per l’igiene personale e generi alimentari. Veniva rinvenuta all’interno della borsa della donna la merce alimentare sottratta al supermercato e non pagata alle casse del valore complessivo di circa 150 euro, nel bagagliaio un ulteriore ingente quantitativo di merce dello stesso genere, del valore di circa € 3.000,00, di cui la coppia non erano in grado di giustificarne il possesso. I due venivano denunciati per furto aggravato in concorso e posti in stato di libertà, tenuto conto dell’avanzato stato di gravidanza della donna. A carico dei due soggetti veniva proposta l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per anni 3 dai Comuni di Loreto e Castelfidardo.