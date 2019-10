Da oggi a domenica lo show della Vespucci Un mito al porto antico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - I tre alberi con pennoni e vele quadre della nave più affascinante di tutte le marinerie del mondo si avvisteranno oggi di buon mattino al largo di Ancona, quando la Amerigo Vespucci, accolta dalla danza di getti di idranti e sirene che le tributano ad ogni approdo, entrerà in rada per ormeggiare alle ore 8 nella banchina San Francesco del porto antico. Fino a domenica sera, la nave scuola varata nel 1931 nel Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, orgoglio della Marina Italiana, sarà la superstar di una “tre giorni” organizzata per le celebrazioni degli 800 anni dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa. Lunedì mattina riprenderà il largo per incantare in altri lidi.