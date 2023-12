Ancona, lettera minatoria a Stronati, la solidarietà di Acquaroli: «Vicinanza a chi si impegna ogni giorno»

ANCONA - Lettera minatoria, completa di proiettile, consegnata al Corriere Adriatico ma indirizzata al presidente dell'Interporto Massimo Stronati, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha voluto esprrimere le sue vicinanza e solidarietà.

"Voglio esprimere - ha scritto infatti il Governatore su Facebook - la mia vicinanza e solidarietà al Presidente di Interporto, Massimo Stronati, per le minacce ricevute, ringraziandolo per l’impegno che quotidianamente spende insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutti i collaboratori per il rilancio di una infrastruttura strategica della nostra regione.