SENIGALLIA - Ladri in azione domenica pomeriggio in due abitazioni di Borgo Molino. Dopo l’alluvione anche i ladri per le vittime che, in entrambi i casi, si sono assentate circa un paio d’ore. Il bottino non sembra ingente ma è più che altro la rabbia di dover fare i conti anche con i ladri dopo l’alluvione.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME «Dopo l’alluvione, stufette e acqua fredda»

A Borgo Passera invece, lungo l’Arceviese, sono state forzate alcune auto in sosta per frugare all’interno. Due anche i furti messi a segno nel ponte dell’Immacolata a Montemarciano, nella zona di via Panoramica e in via Acquastrini. I proprietari si sono accorti in tarda serata, rientrando a casa, dove hanno trovato le finestre forzate. Gli episodi sono stati segnalati domenica sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” che tratta anche Montemarciano. Si parlava di furti e tentati segnalati alle forze dell’ordine. Ai carabinieri ne risultano due andati a buon fine. Forse la stessa banda che sta girando anche a Senigallia dove sabato mattina è stato notato un ragazzo aggirarsi con una torcia in via degli Olmi e venerdì notte, verso l’una, dentro un giardino di via del Molinello. Furti in questi casi non sono stati commessi.

La segnalazione

«Buongiorno a tutti, stamattina ore 8.30 circa, via degli Olmi – la segnalazione di un cittadino sul gruppo dei furti - una persona sulle scale di casa con una torcia guardava le serrature, appena ho aperto la porta si è dileguato nella strada. Già avvisato forze ordine e vicini». Prosegue poi con una descrizione: «Media corporatura, cappello cuffia, occhiali e accento dell’Est. Aprendo la porta ho chiesto se cercasse qualcosa e, mentre si dileguava, ha risposto: niente, niente, scusi». Durante le festività si registra sempre un aumento di ladri e i carabinieri raccomandano di prestare molta attenzione alle porte e finestre, da chiudere bene prima di uscire, all’allarme da inserire per chi ne è provvisto e soprattutto, in caso di persone sospette, segnalare sempre.