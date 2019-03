La famiglia di Saccio ricevuta da Papa Francesco con l'omaggio della felpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - «Abbiamo un figlio in cielo Santità e si chiama come lei». Queste sono le parole pronunciate ieri mattina da Simonetta Pelliccia e Vittorio Saccinto a Papa Francesco. I genitori di Francesco Saccinto, detto Saccio, l’hanno incontrato durante l’udienza pubblica del mercoledì in piazza San Pietro a Roma. Lui li ha guardati negli occhi, ha accarezzato Simonetta e ha sussurrato: “voi pregate per me”. «A nome dei ragazzi – spiegano i genitori di Francesco Saccinto -, gli abbiamo donato la felpa della nostra associazione. Tanta l’emozione per una giornata che rimarrà nei nostri cuori per sempre. Il ringraziamento più grande è per il nostro Vescovo Franco che ha permesso a noi genitori e ai ragazzi delle Rose Bianche sull’asfalto di realizzare questo incontro».L’associazione Rose Bianche sull’asfalto, nata per volontà dei compagni di scuola di Francesco, subito dopo l’incidente mortale del 10 settembre 2013, travolto dal furgone guidato da un ubriaco, ha girato l’Italia e continua a farlo promuovendo il docu-film di Luca Pagliari “Ogni Giorno”, visto ormai da migliaia di studenti per sessanta proiezioni grazie anche alla collaborazione con la comunità di San Patrignano. Lo scopo sociale dell’associazione è la prevenzione e sensibilizzazione all’uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcol in occasione della guida di mezzi.