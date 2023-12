Filippo Sorcinelli, lo stilista del Papa, torna a Mondolfo con il restyling del suo storico negozio

Dopo aver aperto gli store monomarca del suo brand di profumeria artistica a Roma nel 2022 e a Milano all’inizio del 2023, Filippo Sorcinelli, già "stilista del Papa" torna a Mondolfo, sua città natale, con il restyling dello storico negozio che ha visto l’aumento della superficie fisica dello spazio e un aggiornamento stilistico per renderlo coerente con i punti vendita di Roma e Milano.

La sinestesia

Come gli altri container anche lo store di Mondolfo vuole prima di tutto raccontare la vita e l’arte multisfaccettata di Filippo Sorcinelli, non a caso infatti, insieme a tutte le sue collezioni di fragranze, al centro del negozio sarà esposta una sua opera pittorica. Filippo Sorcinelli da sempre promuove un dialogo sinestetico tra le arti: musica, arti visive, moda, profumi, tutti mezzi per esprimere i suoi stati d’animo e le sue emozioni.

Lo stile del negozio è industrial/avantgarde: pareti nere, gabbie metalliche, un neon bianco freddo per far scoprire tutte le collezioni del brand e essere anche un punto di incontro proprio con Filippo a Mondolfo dove tuttora vi

Stilista del Papa

Sì, perché l’avventura di Filippo Sorcinelli nel mondo dei profumi nasce proprio a Mondolfo, nel 2001, quando fonda l’atelier di vesti sacre LAVS e con il passare del tempo decide di profumare le confezioni che custodiscono i paramenti sacri al momento di essere spedite.

Così nel 2013 nasce anche il marchio di profumi d’arte FILIPPO SORCINELLI che in 10 anni ha raccontato la storia del suo creatore attraverso le essenze, per regalare un’esperienza sensoriale completa.