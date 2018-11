Travolto da un'auto un 55enne batte la testa e non ricorda l'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Aveva appena parcheggiato la sua Bmw sul lato sinistro della provinciale 362, in località La Torre tra Jesi e Santa Maria Nuova, poi sarebbe ripartito per tornare a casa, a Macerata. Ha attraversato la strada, quando è stato investito da una Dacia Sundero condotta da una donna. L’incidente è avvenuto ieri verso le 19. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Potes di Filottrano, insieme e la Polizia locale di Jesi. Il ferito, un uomo di 54 anni di Macerata, era cosciente anche se non ricordava nulla del sinistro a causa del trauma cranico commotivo riportato nell’impatto con la vettura. Ha anche riportato un trauma toracico e diverse contusioni. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. I medici si sono riservati la prognosi.