Cade dal tetto del garage batte ​la testa e non ricorda più l'incidente

JESI - Allarme ieri mattina verso le 9.30 in via di Colle Onorato, in una casa colonica vicino alla clinica Villa Serena, alle porte di Jesi, per un uomo di 61 anni precipitato dal tetto del suo garage mentre faceva lavori di manutenzione e pulizia. Secondo una prima ricostruzione, sembra che lo jesino (L.B.le sue iniziali) stesse pulendo le persiane del garage da sopra il tetto. Poi è precipitato all’indietro, cadendo sul terreno e battendo la testa. Sono stati i figli a lanciare l’allarme, non sentendo più alcun rumore dal garage dove il genitore stava lavorando.Sono andati a controllare e lo hanno rinvenuto esanime a terra. Hanno chiamato il 118 facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto i sanitari dell’ambulanza della Croce verde di Jesi, ma data la gravità della situazione, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01. L’uomo dopo aver ripreso conoscenza non ricordava nulla dell’accaduto, sintomi di un trauma cranico commotivo riportato nella caduta.