Il fratello della campionessa si sfoga dopo il ricovero «Mi hanno pestato in tre»

JESI - I carabinieri della Compagnia di Jesi stanno lavorando per far luce sui contorni ancora non definiti del violento episodio verificatosi sabato verso le 13 in via XX Settembre, in cui è rimasto gravemente ferito Michele Di Francisca, 33 anni, il fratello minore della campionessa olimpica Elisa. Il ragazzo, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice rosso cautelativo, ha riportato la frattura dei talloni, un ematoma all’addome e contusioni alla spalla. In seguito a una caduta accidentale dalla finestra della sua abitazione, sarebbe poi scoppiata una lite con il vicino di casa (un 50enne jesino) il quale si trovava in strada insieme al fratello. Sono volati pugni e calci, in cui ad avere la peggio è stato il giovane. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, che sono accorsi per vedere cosa stesse accadendo e hanno lanciato l’allarme al 118 e ai carabinieri. Entrambi gli uomini, feriti, sono stati trasportati in ospedale (per il 50enne la prognosi è di 15 giorni per una ferita alla testa). «Sono caduto e poi mi hanno pestato», ha in sostanza detto Michele ai familiari, ai carabinieri e anche ai medici del nosocomio.