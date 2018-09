Litiga con il vicino e cade nel vuoto: ferito il fratello di Elisa Di Francisca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Una violenta lite è scoppiata ieri verso le 13 in via XX Settembre, pieno centro. Le sirene del 118 che si precipitano, assieme a una pattuglia dei Carabinieri della vicina Stazione, per soccorrere due uomini feriti. La corsa in ospedale e i referti di 40 giorni per i due talloni fratturati, l’ematoma all’addome e le contusioni riportate da un giovane di 33 anni jesino e di 15 giorni per una ferita lacerocontusa alla testa per un uomo di 50 anni, anch’egli jesino.